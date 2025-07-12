الصحة: خبير طبي عالمي في مستشفى السلام لعلاج حالات الدوالي والجلطات الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة عن استضافة خبير طبي عالمي في مستشفى السلام التخصصي لعلاج حالات الدوالي والجلطات، الثلاثاء القادم.

وقالت وزارة الصحة إن مستشفى السلام التخصصي سوف تستضيف الخبير الفرنسي

الدكتور روماريك لوفري، رئيس قسم الأشعة التداخلية والتشخيصية بمستشفى جامعة بورغوندي – ديجون، فرنسا، الثلاثاء 15 يوليو 2025 بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى، لعلاج المرضي.

وقالت وزارة الصحة إن الخبير الفرنسي سوف يعالج الحالات بدون جراحة وباستخدام أحدث تقنيات الأشعة التداخلية مثل:

١-الأورام الليفية بالرحم

٢-تضخم البروستاتا الحميد

٣-دوالي الخصيتين

٤-دوالي الحوض عند السيدات

٥-العيوب الخلقية في الشرايين والأوردة

٦- جلطات الأوردة المزمنة.

من جانب آخر نفذت وزارة الصحة حملة رقابية في محافظة الدقهلية، أسفرت عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، عبر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالدقهلية، من خلال حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية أغلقت مراكز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان في بلقاس ميدان المحطة أمام موقف المنصورة، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بالمنصورة شارع بورسعيد غير مرخصتين ويعملان بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتبين أن القائمين على إدارة المركزين يمارسان مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 198 لسنة 1956.

عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الى أنه خلال المرور تبين عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على حقن وأدوية مجهولة المصدر بالمركزين، بالإضافة إلى أدوية جدول ثاني "مخدرة"، ومؤثرة على الحالة النفسية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بمراكز الوئام للطب النفسي، مشيرًا إلى قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريين في الطب النفسي.

وأكد “مدكور” اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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