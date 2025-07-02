Squid game 3 يحقق60.1 مليون مشاهدة عالميا على نتفليكس

حقق الموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" (Squid Game) نجاحًا باهرًا على منصة نتفليكس، متصدرًا قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في 93 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والأرجنتين، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه في 27 يونيو 2025، حصد الموسم 368.4 مليون ساعة مشاهدة، أي ما يعادل 60.1 مليون مشاهدة عالميًا، ليصبح بذلك أحد أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ نتفليكس.

نجاح الموسم الثالث من لعبة الحبار بالأرقام

على الرغم من الأرقام الضخمة التي حققها الموسم الثالث، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الإنجازات التي حققها الموسم الثاني، والذي حقق 68 مليون مشاهدة في أيامه الأربعة الأولى عند إطلاقه في عام 2022، ويعود هذا الفارق جزئيًا إلى أن الموسم الثالث عُرض لثلاثة أيام فقط ضمن فترة احتساب مشاهدات نتفليكس الأسبوعية (من الاثنين إلى الأحد).

وبذلك، يحتل الموسم الثالث حاليًا المرتبة التاسعة ضمن قائمة الأعمال غير الناطقة باللغة الإنجليزية الأكثر مشاهدة على الإطلاق على نتفليكس، بينما لا يزال الموسمان الأول والثاني يتربعان على المركزين الأول والثاني على التوالي. ومع بقاء شهر كامل على انتهاء فترة احتساب مشاهدات الموسم، يبقى أن نرى ما إذا كان سيصعد في الترتيب.

عودة المواسم السابقة إلى الواجهة

وبفضل الضجة التي أحدثها الموسم الثالث، شهدت المواسم السابقة من "لعبة الحبار" عودة قوية إلى قائمة أفضل 10 مسلسلات مشاهدة. فقد عاد الموسم الثاني، الذي صدر في ديسمبر الماضي، إلى القائمة الأسبوع الماضي، بينما احتل الموسم الأول المركز السادس، وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الأول يحمل الرقم القياسي التاريخي لنتفليكس بـ 1.65 مليار ساعة مشاهدة في أربعة أسابيع، و142 مليون أسرة متابعة.

مستقبل "لعبة الحبار" وحقيقة النسخة الأمريكية

أكد المخرج هوانغ دونغ هيوك عدم وجود موسم رابع قيد الإعداد للمسلسل الكوري الأصلي. ومع ذلك، تشير الدقائق الأخيرة من الموسم الثالث إلى أن اللعبة قد تتجاوز حدود كوريا الجنوبية وتنتشر عالميًا، مع ظهور الممثلة كيت بلانشيت وهي تلعب "داكجي"، في إشارة إلى أنها المجندة الجديدة.

ويُعتقد أن الشخصيات المهمة (VIPs) التي تمكنت من الفرار، إلى جانب شخصية لي بيونغ هون، ستقوم بنقل عمليات اللعبة إلى الخارج. وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بالفعل بنسخته الواقعية "لعبة الحبار: التحدي"، ومن المقرر عرض موسم ثانٍ منها.

تفيد التقرير الصحفية بأن المخرج ديفيد فينشر، المعروف بأعماله مثل "هاوس أوف كاردز" و"مانك"، سيُخرج النسخة الأمريكية المشتقة من "لعبة الحبار". وقد أعرب المخرج هوانغ دونغ هيوك في تصريحات سابقة لمجلة "فارايتي" عن رغبته في المشاركة في حال إنتاج نسخة أمريكية، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار سيكون كافيًا، ولكنه مستعد لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر ولم يتعارض مع مشاريعه الحالية.

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