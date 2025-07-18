الصور الأولى لانهيار عقار شبرا

حصلت فيتو على الصور الأولى لـ عقار شبرا مصر المنهار، فيما يكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث عن ناجين أسفل الركام.

استخراج جثة من أسفل عقار شبرا مصر المنهار

واستخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة شخص من أسفل ركام عقار شبرا المنهار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

انهيار عقار بشبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال 4 مصابين.

وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

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