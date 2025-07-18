قفزة تاريخية، القيمة السوقية للعملات المشفرة تخترق حاجز 4 تريليونات

قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة لتحطم حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة من الصعود العنيف تقوده زعيمة العملات البديلة «إيثريوم»، أكبر عملة بديلة والأكبر بعد «بيتكوين».

القيمة السوقية للعملات المشفرة

وجاءت ارتفاعات اليوم تزامنا وإقرار قانون جينيوس GENIUS، وحصوله على الموافقة الكاملة من مجلسي النواب والشيوخ، وإقراره كاملًا دون تعديلات تذكر، وجنبا إلى جنب وتمرير قانونين آخرين من مجلس النواب، بحسب إرم بنزنس.

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة بحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش مستويات 4.01 تريليون دولار، لترتفع خلال 24 ساعة بحوالي 2%.

ومع فقدان بيتكوين كافة مكاسبها الصباحية وتحولها إلى التراجع بشكل طفيف، عادت القيمة السوقية إلى مستويات 3.97 تريليون دولار.

منذ يوم 22 يونيو وحتى لحظات كتابة التقرير قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة بحوالي تريليون دولار، لترتفع من مستويات قرب 3 تريليون دولار، ما يعادل زيادة بنسبة 33%.

وتركزت معظم مكاسب سوق الكريبتو في الأيام العشرة الماضية لتقفز القيمة السوقية من مستويات 3.35 تريليون دولار إلى مستويات اليوم.

حدث تاريخي لتنظيم العملات المشفرة

وأرسل الكونجرس مشروع جينيوس، إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره رسميًا، وهو أحد مشاريع القوانين الثلاثة، وهو تشريع لتنظيم نوع من العملات المشفرة يُسمى العملات المستقرة.

وبعد التصويت، حث الجمهوريون في مجلس النواب مجلس الشيوخ بقوة على مناقشة مشروع القانون الثاني، والذي من شأنه أن يخلق هيكل سوق جديد للعملات المشفرة.

ولكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في مشروع قانون مجلس النواب، الذي يُعتبر الرموز المرتبطة بسلاسل الكتل الناضجة، مثل بيتكوين، سلعًا، أم سيحاول صياغة مشروع قانون خاص به.

بينما يمنع مشروع القانون الثالث، الذي تم تمريره بهامش أصوات أضيق 219-210، الولايات المتحدة من تقديم ما يعرف بعملة البنك المركزي الرقمية، والتي تشبه شكلًا من أشكال النقود الرقمية التي تصدرها الحكومة.

طفرة «إيثريوم»

عزز القيمة السوقية للعملات المشفرة الارتفاعات الحادة للعملات البديلة بقيادة «إيثريوم» التي حوالي 5% وصولا إلى مستويات 3600 دولار.

وقفزت القيمة السوق لعملة «إيثريوم» إلى مستويات 435 مليار دولار، ليرتفع معدل الهيمنة إلى مستويات 11.2%، وهو حصة العملة من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

وخلال يومين ارتفعت إيثريوم بنسبة 20%، في حين زادت أكثر من 42% خلال تعاملات 30 يوما، إلا أنها لم ترتفع سوى 8% منذ بداية العام.

سر الصناديق المتداولة في البورصة

في الوقت ذاته، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية، المرتبطة بعملة إيثريوم، موجة تدفقات داخلية قياسية، كما حققت مستويات تداول تاريخية.

وفقا لبيانات السوق ضخ المستثمرون ما مجموعه 727 مليون دولار في تسعة صناديق متداولة في البورصة، تزامنًا مع ارتفاع قيمة إيثريوم باكثر من 20% في جلستين.

كما قفز حجم التداول عبر هذه الصناديق إلى 2.6 مليار دولار، بينما سجّلت المراكز المفتوحة في عقود إيثريوم الآجلة على منصة سي إم إي مستوى غير مسبوق، ما يعكس تصاعد اهتمام المؤسسات المالية.

تراجع «بيتكوين»

وتخلت «بيتكوين» عن مكاسبها الصباحية لتنخفض 0.5% وصولا إلى مستويات قرب 118 ألف دولار، في حين تتحرك العملة بين مستويات 120999 دولارا و117508 دولارات.

و تنخفض «بيتكوين» وفقا للسعر الحالي عن أعلى سعر لها على الإطلاق، والمسجل يوم 14 يوليو الحالي، بحوالي 3.5% حينما قفزت إلى مستويات قرب 123100 دولار.

ترتفع «بيتكوين» بنسبة 0.6% خلال سبعة أيام، في حين تسجل ارتفاع بنسبة 11.3% خلال ثلاثين يومًا، بينما ترتفع بنسبة 27% منذ بداية عام 2025.

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