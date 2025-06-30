تفاصيل جديدة عن النسخة الأمريكية من مسلسل SQUID GAME

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة عن النسخة الأمريكية من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير SQUID GAME.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه من المقرر أن يبدأ تصوير النسخة الأمريكية من مسلسل SQUID GAME، خلال شهر ديسمبر المقبل في ولاية لوس أنجلوس.

والنسخة الأمريكية ستكون من خراج المخرج ديفيد فينشر، فيما سيتولى مهمة الكاتبة، المؤلف دينيس كيلي، ولم يتضح بعد إذا كان المخرج ديفيد فينشر، سيُخرج جميع حلقات المسلسل أو بعضها فقط.

ويُذكر أن فينشر يمتلك عقدًا حصريًا متعدد السنوات مع نتفليكس، والذي تم تمديده مؤخرًا لثلاث سنوات إضافية، وقد أظهر المخرج اهتمامًا كبيرًا بمنصة البث المباشر على مدار ما يقرب من 12 عامًا، حيث قدم لها أعمالًا بارزة مثل مسلسلات "House of Cards" و"Mindhunter" و"Love, Death + Robots"، بالإضافة إلى أفلام "Mank" و"The Killer".

وأطلق مؤخرا الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" على منصة نتفليكس، حاملًا معه مفاجأة مدوية لم يتوقعها الجمهور، حيث شهدت اللحظات الأخيرة من الموسم ظهورًا خاصًّا للممثلة العالمية كيت بلانشيت، في خطوة تشير بوضوح إلى مستقبل السلسلة.

النسخة الأمريكية من مسلسل لعبة الحبار

وينتقل المشهد الأخير من أحداث كوريا الجنوبية إلى لوس أنجلوس، حيث تظهر بلانشيت بشخصية غامضة، وقد أُشير إلى دورها ببساطة على أنه "ظهور خاص" دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ولكن يتجاوز ظهور بلانشيت كونه مجرد لمسة ترفيهية للمتابعين، فهو يهدف بوضوح إلى تمهيد الطريق لمشروع ضخم قادم، حيث أعتبر العديد هذا المشهد بمثابة تحول سردي ذكي، يمهد لفيلم ديفيد فينشر المنتظر "لعبة الحبار: أمريكا"، الذي يجري العمل عليه حاليًّا بالتعاون مع نتفليكس.

كيت بلانشيت بالحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة الحبار، فيتو

كيت بلانشيت بالحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة الحبار، فيتو

تفاصيل النسخة الأمريكية من "Squid Game"

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ليس إعادة إنتاج للمسلسل الأصلي، بل هو عمل فرعي (Spin-off) سيتعمق في الأساطير والخلفيات التي بُنيت في الأجزاء السابقة من "لعبة الحبار".

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