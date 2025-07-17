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محافظات

انطلاق مسابقة "Damietta Talents" لاكتشاف ورعاية الموهوبين الأسبوع المقبل

محافظ دمياط، ڤيتو
محافظ دمياط، ڤيتو

 أعلنت محافظة دمياط عن انطلاق فعاليات مسابقة "مواهب دمياط - Damietta Talents" يوم الإثنين المقبل الموافق ٢١ يوليو الجاري، وذلك في إطار دعم الموهوبين وتنمية قدراتهم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وذلك وفق جدول زمني محدد تم الإعلان عنه مسبقًا.

 

المسابقة ضمن فعاليات العيد القومي

 وكان محافظ دمياط قد كشف خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة عن نية إطلاق هذه المبادرة المتميزة، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات، ومنحهم فرصًا حقيقية للتعبير عن إبداعاتهم وصقلها.

 

 

 

خطوات المشاركة والتسجيل

دعت المحافظة الراغبين في خوض المسابقة إلى التوجه للأماكن المحددة وفقًا للجدول المعلن، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر الرابط التالي: https://onelink.to/tr4k7c

ويتم التسجيل من خلال الدخول إلى تطبيق "محافظة دمياط" عبر الهاتف المحمول، ثم اختيار قسم "الموهوبين"، وتسجيل البريد الإلكتروني وملء الاستمارة، وفي حال التسجيل لأول مرة يجب الضغط على "إرسال" بعد الانتهاء من البيانات.

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