ليفربول يحدد سعرا خرافيا لبيع نونيز

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، سعر بيع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

قالت شبكة CaughtOffside العالمية، إن نادي ليفربول الإنجليزي منفتح على بيع نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه متمسك بسعره المطلوب البالغ 70 مليون يورو.

وأضافت الشبكة العالمية، أن هناك اهتماما قويا من ناديي الهلال والنصر السعوديين لضم لاعب ليفربول، وفي الوقت نفسه، يراقب كل من برشلونة وميلان وضع نونيز، ويدرسان إمكانية التحرك لضمه، لكن دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

وأكملت، أن نابولي الإيطالي كان الأقرب للتعاقد مع نونيز، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال إلى الفريق الإيطالي، لكن الصفقة انهارت الآن، ويبدو أن ليفربول ما زال مستعدًا لبيعه إذا حصل على المقابل المالي المناسب.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني من صفوف ليفربول الإنجليزي هذا الصيف وأبرزهم برشلونة الإسباني والهلال السعودي.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، اقتراب الريدز من التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

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