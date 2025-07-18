مؤلفات فؤاد ومنيب فى مهرجان الأوبرا الصيفي على المكشوف

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويقدم الثنائي الموسيقي محمد فؤاد ( بيانو) وأحمد منيب ( كمان ) حفلًا مميزًا يجمع بين الكلاسيكية والمعاصرة، ويستضيف المنشد مصطفى مهلل والمؤلف الموسيقى خالد الكمار بمصاحبة أوركسترا تضم 20 عازفًا، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 20 يوليو على المسرح المكشوف.

برنامج حفل فؤاد ومنيب بالمهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال فؤاد ومنيب الخاصة التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية، بالإضافة إلى مجموعة جديدة منها تُقدَّم لأول مرة منها وحدك، آخر الليل، روق فى شكل يبرز تطور أسلوبهما الموسيقي، إضافة إلى عدد من الألحان التى تحمل المشاعر الصوفية.

فؤاد ومنيب اشتهرا بمنهج فني متفرد، ويأتى هذا الحفل ليشكّل عودة قوية لهما بعد فترة غياب إلى جمهور الأوبرا وعشاق الموسيقى الحية، ضمن أجواء صيفية تحمل الطابع الإبداعى الجاد.

فؤاد ومنيب باند

جدير بالذكر أن الثنائى فؤاد ومنيب يجمعان الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية، حيث بدأ محمد فؤاد الطبيب العاشق للموسيقى فى ترجمة مشاعره إلى مقطوعات على البيانو، لتصل إلى مسامع عازف الكمان أحمد منيب المتخرج فى الكونسرفتوار والمتمرس فى الموسيقى الكلاسيكية والجاز، لتولد شراكة فنية مميزة بينهما أعادت صياغة موسيقى فؤاد، لاقى الثنائي نجاحًا جماهيريًا لافتًا ليستمرّا فى تقديم مشروع موسيقى يُعبّر عن جيل جديد من المبدعين.

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