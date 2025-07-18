عودة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بعد حادث كوبري طوخ (صور)

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي مصر - الإسكندرية في الاتجاهين صباح اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإصلاح كوبري المشاة بمدينة طوخ، والذي كان قد تحرك جزئيًا نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بلودر به أثناء مرورها أسفل الكوبري.

وكان الحادث قد تسبب في تحرك الكوبري من مكانه وقطع الطريق جزئيًا، دون وقوع إصابات، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بسرعة، وتم تحويل خط سير السيارات لتسهيل الحركة.

آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من كوبري طوخ

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على عملية رفع آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من كوبري بـطوخ، موجهًا بسرعة إعادة فتح الطريق وضمان سلامة المنشآت الإنشائية.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإهمال في القيادة:

في حال ثبت أن الحادث كان نتيجة للإهمال أو القيادة بسرعة غير آمنة أو تحت تأثير مواد محظورة، يمكن أن يُحاكم السائق بتهمة الإهمال في القيادة، والتي قد تترتب عليها غرامة مالية أو حبس.



التسبب في أضرار جسيمة:

وإذا ثبت أن الحادث أسفر عن أضرار جسيمة للمواطنين أو للممتلكات العامة، فيمكن أن يتم توجيه تهمة التسبب في أضرار جسيمة للمتهم، ما قد يعرضه لعقوبات أشد.

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل تحقيقاتها بشكل دقيق لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في حين تم الدفع بثلاث أوناش لرفع الكوبري وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد حادث كوبري طوخ،فيتو

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد حادث كوبري طوخ،فيتو

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد حادث كوبري طوخ،فيتو

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