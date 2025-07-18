العقوبة المتوقعة للمتهم في حادث كوبري طوخ

بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والذي شهد اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بـ"لودر" بكوبري مشاة بمنطقة المرور بطوخ، وتسبب في تحرك الكوبري، تتواصل التحقيقات مع قائد السيارة، الذي تم التحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

ويواجه المتهم عدة تهم قانونية بناءً على التحقيقات الأولية، وقد تشمل العقوبات التالية:

إتلاف منشأة عامة:

من المتوقع أن يُحاكم السائق بتهمة إتلاف المنشآت العامة، بناءً على تسببه في سقوط جزئي للكوبري الذي يُعد من المنشآت العامة الحيوية.

وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وفقًا للمادة 360 من قانون العقوبات المصري.

تعطيل حركة المرور:

نظرًا لما ترتب على الحادث من تعطيل الحركة المرورية على الطريق الحيوي، قد يواجه المتهم تهمة إعاقة سير المرور، وهي جريمة مرورية يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 5000 جنيه أو حبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

الإهمال في القيادة:

في حال ثبت أن الحادث كان نتيجة للإهمال أو القيادة بسرعة غير آمنة أو تحت تأثير مواد محظورة، يمكن أن يُحاكم السائق بتهمة الإهمال في القيادة، والتي قد تترتب عليها غرامة مالية أو حبس.

التسبب في أضرار جسيمة:

وإذا ثبت أن الحادث أسفر عن أضرار جسيمة للمواطنين أو للممتلكات العامة، فيمكن أن يتم توجيه تهمة التسبب في أضرار جسيمة للمتهم، ما قد يعرضه لعقوبات أشد.

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل تحقيقاتها بشكل دقيق لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في حين تم الدفع بثلاث أوناش لرفع الكوبري وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وفي تصريحات خاصة، أكد وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، أن الجهود جارية لاستعادة الكوبري إلى مكانه، مع استمرار العمل على تأمين الطريق والحفاظ على سير الحركة المرورية.

يذكر أن الحادث أثار قلقًا واسعًا بين أهالي منطقة طوخ، حيث يعد الكوبري جزءًا أساسيًا من بنية النقل العامة في المنطقة، ويعتمد عليه الآلاف من المارة يوميًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تحفظت، علي قائد سيارة نقل ثقيل محملة بلودر، بعد اصطدامه بكوبري مشاة بمنطقة المرور بطوخ، علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتسببه في تحرك الكوبري.

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