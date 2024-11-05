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رياضة

الدوري المصري، محمود ناجي حكما للأهلي وزد وطارق مجدي للزمالك وسموحة

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود ناجي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري أسماء حكام جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز  وجاءت على النحو التالي:

مباراة بترويجت ضد مودرن سبورت

مباراة إنبي ضد بيراميدز

مباراة البنك الأهلي ضد فاركو

مباراة المصري ضد الجونة

مباراوة سيراميكا ضد الإسماعيلي

مباراة عزل المحلة ضد طلائع الجيش

مباراة الاتحاد ضد حرس الحدود

مباراة زد ضد الأهلي 

مباراة الزمالك ضد سموحة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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