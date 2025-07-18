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أخبار مصر

وزير البترول يتابع ضخ الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة

كريم بدوي، وزير البترول
كريم بدوي، وزير البترول

 قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية"ناتا" التابع لشركة جاسكو، وذلك لمتابعة الموقف التشغيلي لضخ الغاز لقطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، في إطار المتابعة المستمرة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي. 

وخلال الجولة، استعرض الوزير مع المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، وفريق عمل مركز "ناتا"، خطة التشغيل اليومية وموقف ضخ الغاز عبر الشبكة القومية، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة بمينائي سوميد وسونكر، والتي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وتقوم بإعادة تغييزه وضخه في الشبكة. 

 كما اطلع الوزير على عرض تفصيلي حول سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية والمناورات التشغيلية المعدة لمواجهة حالات الطوارئ، بما يضمن استدامة ضخ الغاز الطبيعي دون انقطاع، خاصة مع تزايد الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.

وفي ختام الجولة، وجّه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لفرق العمل بمركز التحكم، مثمنًا جهودهم المبذولة في تأمين استمرارية الإمدادات للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، دعمًا لخطة الدولة في مواجهة ذروة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.

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