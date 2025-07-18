العودة للاهتمام بالتعدين سبيل الرخاء والتنمية

لا شك أن الاهتمام بالتعدين في مصر يعد بعدا من أبعاد استقرار ورفاهية المجتمع، وبابا واسعا لزيادة الدخل القومي، وانعكاس ذلك على أفراد المجتمع، وقد أسعدني جدا ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين 2025، من أن خطة الحكومة لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تتضمن تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مُضافة للصناعات التعدينية.

وهذا يأتي بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المُرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد. وأوضح أن قطاع التعدين دائمًا ما يُعبر عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث من ضمن الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع.

كما يُتاح للمشروعات التعدينية التقدم للحصول على الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها هذه النوعية من المشروعات، والتي تتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط..

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى توافر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، ومن أهمها المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد.



وجاءت تصريحات رئيس شركة فوسفات مصر في غاية الأهمية والتفاؤل والذي أكد أن الشركة تستحوذ على نحو 60% من إجمالي إنتاج مصر من خام الفوسفات، وتقوم بتصدير ما يقرب من 55% من إجمالي الفوسفات إلى عدد من الأسواق العالمية وأن الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 15% في حجم الإنتاج.

وأن شركة فوسفات مصر تعتمد في عملياتها على ثلاث مناطق رئيسية تمتلك تراخيص تشغيل، وهي منطقة أبو طرطور والتي تضم أكبر احتياطي من الفوسفات في مصر، وتعد المركز الرئيسي لنشاط الشركة بالإضافة إلى منطقتي البحر الأحمر والسباعية. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تصل إلى نحو 7 ملايين طن من الخام الخشن، و5 ملايين طن من الخام الناعم، فيما يبلغ حجم المبيعات السنوي قرابة 3 ملايين طن.

كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تتم خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين المصري، وأكد سعي الوزارة الدءوب لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي محفز للمستثمرين، وقد أشار إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية البارزة، وفي مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك، الذي يعكس التوجه الوطني نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، بدلًا من تصديرها كمواد خام.

هذا التوجه يعكس رؤية مصر الشاملة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مواردها الطبيعية. وبالتأكيد فإن العودة للاهتمام بالتعدين هو السبيل الطبيعي لمصر والتي كانت من أوائل دول العالم اهتماما بالتعدين فقد بدأ التعدين النشط في مصر حوالي عام 3000 قبل الميلاد، وتتمتع مصر بموارد معدنية كبيرة، بما في ذلك 48 مليون طن من التنتاليت (رابع أكبر معدن في العالم)، 50 مليون طن من الفحم، ويقدر أن 6.7 مليون أوقية من الذهب في الصحراء الشرقية.

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