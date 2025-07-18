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ثقافة وفنون

ربع مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بـ"إيه يا قلبي"

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند اليوتيوب بأحدث أعماله الغنائية التي جاءت بعنوان “إيه يا قلبي”. 

في هذا السياق، حقق محمد رمضان، ما يقرب من ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية محمد رمضان الجديدة “إيه يا قلبي” من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع موسيقي إيهاب كولبيكس.

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة العلمين الجديدة وذلك 31 يوليو الجاري. 

حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة ومنها “نمبر وان” و"الملك"
 و"السلطان" وغيرها.

أغنية عضمضم لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرا أغنية “عضمضم”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في cover أغنيته الجديدة، وهو يرتدي بدلة باهظة الثمن داخل سيارة فارهة.

وكان الفنان محمد رمضان ، رد على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا". 

وقال رمضان: "فعلًا إيه المشكلة.. ألف مبروك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

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