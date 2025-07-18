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تحرير 208 محاضر وضبط 3.5 طن أعلاف وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالمنوفية

تحرير 208 محاضر وضبط
تحرير 208 محاضر وضبط 3.5 طن أعلاف وأسماك مجهولة المصدر

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

تحرير 208 محاضر تموينية فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 208 محاضر تموينية متنوعة خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 117 محضر مخالفات مخابز و91 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

ضبط نصف طن أسماك مجهولة المصدر بالباجور

 ومن أبرز المخالفات، تحرير محضر جنح ضد مالك محل أعلاف بناحية سرس الليان بحوزته 3 أطنان أعلاف بدون مستندات مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر ضد محل بيع أسماك بمركز ومدينة الباجور لحيازته 500 كجم أسماك مدخنة مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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