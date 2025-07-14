أمن المنوفية يكشف لغز العثور على رضيع بالمقابر فى الباجور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من كشف ملابسات واقعة العثور على طفل رضيع داخل المقابر بمركز الباجور، وذلك عقب مراجعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد هوية المتورطين.

مباحث الباجور تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الباجور، بقيادة المقدم مصطفى عادل، رئيس المباحث، أن وراء الواقعة بائع خردة وزوجة شقيقه، ويقيمان بإحدى قرى مركز منوف. وتبين أن الاثنين تربطهما علاقة غير شرعية استغلّا فيها غياب الزوج، وحين وضعت السيدة مولودها، اتفقا على التخلص منه بوضعه داخل المقابر.

وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، تقرر حبسهما على ذمة القضية، بعد أن اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يُفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل المقابر.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، عثرت القوات على الطفل ملفوفا في قطعة قماش، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما باشرت أجهزة الأمن أعمال الفحص والتحري حتى تم تحديد الجناة وضبطهما.

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