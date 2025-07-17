مساعدات مالية وعينية لـ 40 حالة بالمنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل" والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين ولا سيما الحالات الأكثر إحتياجًا، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي.

تسليم لحوم ومواد غذائية للحالات المستحقة بالمنوفية

وسلم اليوم الخميس، محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تضمنت لحوم ومواد غذائية لــ 40 حالة إنسانية وذوي الهمم من الحالات المستحقة من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية تقارب 300 ألف جنيه للمساهمة في تلبية متطلباتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.

وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع عدد من الحالات الإنسانية للاستماع لكافة مطالبهم وشكواهم، موجهًا بتوفير كرسي متحرك لحالة من ذوي الهمم استجابة لرغبته ومساعدته علي ممارسة حياته الطبيعية، وكذا التضامن الاجتماعي بتوفير 2 سماعة أذن لحالتين يعانوا بضعف في السمع.

قرار عاجل بشأن 11 حالة مرضية

كما كلف الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 11 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وقويسنا ورمد شبين الكوم، مكلفًا التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 14 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة.

كما وجه التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 6 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، كما حرصوا علي تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.

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