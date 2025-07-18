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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بالسيدة عائشة

الحريق، فيتو
الحريق، فيتو

انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل بمنطقة شارع الزرايب في السيدة عائشة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ودفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع للسيطرة على النيران.

فور تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لحماية السكان ومنع تمدد النيران إلى المباني المجاورة.

والحماية المدنية تتدخل بـ3 سيارات إطفاء

ووفقًا للمعاينة الأولية، التهمت النيران محتويات المحل بالكامل، بينما يكثف رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق ومنع تجدد الاشتعال، وسط متابعة من القيادات الأمنية المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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