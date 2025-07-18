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رياضة

بعثة الأهلي تطير إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد (صور)

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 غادرت منذ قليل  بعثة الاهلي إلى تونس، استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري.   

 ويدخل الأهلي في تدريبات بمعسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام  الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو الجاري علي الترتيب قبل العودة يوم 26.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم، استعدادا لرحلة تونس التي تأتي فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد. 

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