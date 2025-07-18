الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تونس (صور)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

توافدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة منذ قليل استعدادا للسفر إلى تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

ويخوض الأهلي مع معسكر الإعداد في تونس حتى يوم 26 يوليو الجاري ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي يومي 21، 25 يوليو الجاري علي الترتيب قبل العودة يوم 26.

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