النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل الشقة نتيجة ماس كهربائى في أحد الوصلات.

وأضافت المعاينة أن الحريق التهم بعض محتويات الشقة.

حريق شقة بالمعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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