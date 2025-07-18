الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل الشقة نتيجة ماس كهربائى في أحد الوصلات.

وأضافت المعاينة أن الحريق التهم بعض محتويات الشقة.

 

حريق شقة بالمعادي 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالمعادي دائرة قسم شرطة المعادي قسم شرطة المعادي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة نيابة المعادى الجزئية نيابة المعادي

مواد متعلقة

حكم قضائي بتأييد حبس رجل أعمال شهير 3 سنوات بتهم النصب على مواطنين بمبالغ ضخمة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل فيلا في حلوان (صور)

التصريح بدفن شاب تعرض للاختناق بسبب تسريب الغاز في 15 مايو

انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وقضايا الدولة لتوفير حسابات إلكترونية لأعضاء الهيئة

رئيس محكمة النقض يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بتولي المنصب

الجنايات الاستئنافية تعاقب شابا بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور مخلة

شبكة بالساحل الشمالي تستخدم مطاعم وهمية لترويج المخدرات، والجنايات تعاقبهم بالمؤبد

الأكثر قراءة

انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق بنها – المنصورة الجديد (فيديو)

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع سقوط كوبري طوخ (صور)

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

أخبار مصر: حادث مروع بطريق بنها المنصورة، حريق بالسيدة عائشة، سوريا تحترق، تحرك أمني في سقوط سقف قاعة فندق على رزان مغربي

بالأسماء، قائمة الأهلي إلى تونس

إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة

وصول أوناش عملاقة لرفع كوبري طوخ

خدمات

المزيد

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية