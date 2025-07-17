الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

ماس كهربائي السبب، حريق يلتهم محتويات شقة في المعادي

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل الشقة نتيجة ماس كهربائى في أحد الوصلات.

وأضافت المعاينة أن الحريق التهم بعض محتويات الشقة.

 

حريق شقة بالمعادي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق شقة بالمعادي الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية منطقة المعادى

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