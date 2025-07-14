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رياضة

لوكا مودريتش يستقر على رقم قميصه مع ميلان الإيطالي

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

استقر المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، أحدث صفقات نادي ميلان الإيطالي، على رقمه قميصه مع الروسونيري في الموسم المقبل.

وتعاقد ميلان مع مودريتش، في الصيف الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

مودريتش يختار قميصه مع ميلان

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مودريتش سيرتدي القميص رقم 14 مع ميلان، وهو الرقم الذي كان يرتديه في بداية مسيرته.

وحسبما أعلن ميلان، فإن مودريتش (39 عامًا) وقع مع الروسونيري لمدة موسم واحد فقط.

يشار إلى أن مودريتش لعب في صفوف ريال مدريد منذ 2012 وحتى 2025، وحصد العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 6 مرات، بجانب جائزة الكرة الذهبية عام 2018.

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