لاعب ريال مدريد الجديد: فخور بالعودة للملكي

أعرب ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد الجديد، عن سعادته باللعب تحت شعار الملكي.

وقال ألفارو في تصريحات لقناة ريال مدريد إنه اضطر إلى مغادرة ريال مدريد وهو طفل، وكان عليه أن يكافح قائلا: “رحلتُ بعيدًا عن وطني، إلى بلد آخر، بلغة أخرى، لكنني سعيدٌ جدًا وفخورٌ بمسيرتي المهنية وسأساعد الفريق مهما كلف الأمر فأنا أستطيع أن أبذل قصارى جهدي، هذا ما أنا هنا من أجله، المساعدة، مواصلة السعي وراء الأهداف والفوز بالعديد من الألقاب”.

وتابع ألفارو كاريراس: “أنا مستعد لهذا التحدي وأعتقد أن هناك الكثير الذي يجب إنجازه، وأنا هنا لمساعدة الفريق والنادي، والأهم من ذلك، لمواصلة صنع التاريخ”.

وأتم ألفارو كاريراس تصريحاته: “أنا ألفارو فرنانديز كاريراس، وأنا فخور جدًا بالعودة وأعدكم ببذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص، وهلا مدريد”.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد رسميًا مع المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2031.

وحصل كاريراس على قميص ريال مدريد الجديد يحمل اسمه والرقم 18، بالإضافة إلى نسخة مجسمة من ملعب سانتياجو برنابيو وساعة تذكارية، كتقليد متبع في تقديم اللاعبين الجدد داخل النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع بنفيكا بشأن ضم كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة وُصفت بأنها استراتيجية لتعزيز الخط الخلفي للفريق بعنصر شاب يمتلك خبرات أوروبية متصاعدة.

ويُعد كاريراس أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، حيث لعب للفئات السنية للنادي بين عامي 2017 و2020، قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تألق في صفوفه ونال جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا خلال موسم 2021-2022، ما فتح له باب الانتقال إلى بنفيكا، ومنه إلى الريال.

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