الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يوقف مفاوضات التعاقد مع نجم منتخب المغرب

عبد الله وزان، فيتو
عبد الله وزان، فيتو

 توقفت مفاوضات انتقال عبد الله وزان، لاعب وسط منتخب المغرب تحت 17 عامًا وفريق أياكس الهولندي، إلى نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ، رغم أن كل شيء بدا محسوما بين النادي الإسباني ووكالة اللاعب.

ويتواجد وزان، المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، في العاصمة مدريد منذ أربعة أيام لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقده مع الملكي.

سبب توقف مفاوضات ريال مدريد مع عبد الله وزان

لكن، وفقا لتقارير صحيفة "آس"، حدث أمر غير متوقع أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتا، فيما تحدثت بعض المصادر عن مشكلة محتملة في الفحوصات الطبية، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.

من جانبها، أوضحت وكالة اللاعب للصحيفة أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتم اتخاذه الخميس، وإذا لم تتم الأمور مع ريال مدريد، فسيتم دراسة بدائل أخرى.

وعند استفسار الصحيفة، أشار ريال مدريد إلى أن انتقال وزان "ليس محسوما بعد" ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.

أرقام عبد الله وزان مع أياكس

ويعتبر وزان، الملقب بـ جوهرة أياكس، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، يتميز بقدراته الفنية العالية، وقدمه اليمنى الساحرة، وقدرته على المراوغة، وصناعة اللعب وإنهاء الهجمات، وسجل الموسم الماضي 29 هدفا وصنع 10 أخرى.

وحاول نادي أياكس حتى اللحظة الأخيرة الحفاظ عليه، لكن أوزان فوجئ بقرار اللاعب الذي رفض التوقيع على عقده الاحترافي الأول مع النادي الهولندي في يناير الماضي بعد بلوغه 16 عامًا، مفضلا دراسة عروض من كبار أوروبا، أبرزهم ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وبرشلونة.

ومع تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما يوم 19 أبريل الماضي، تحرك ريال مدريد سريعا لضمه، إلا أن الأمور وصلت الآن إلى مرحلة غموض غير متوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد الله وزان وزان ريال مدريد أياكس آياكس الهولندي

مواد متعلقة

ليفربول يجهز عرضا ماليا ضخما لخطف نجم ريال مدريد

بالدموع، فاسكيز يودع ريال مدريد في حضور عائلته ومبابي (فيديو)

بعد غيابه 3 أشهر، تعرف على بدلاء بيلينجهام في ريال مدريد

لاعب ريال مدريد الجديد: فخور بالعودة للملكي

الأكثر قراءة

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

الصحة تحسم الجدل: لم يثبت وجود أمراض معدية وراء وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بفرحة وسعادة قادمة

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية