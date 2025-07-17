ريال مدريد يوقف مفاوضات التعاقد مع نجم منتخب المغرب

توقفت مفاوضات انتقال عبد الله وزان، لاعب وسط منتخب المغرب تحت 17 عامًا وفريق أياكس الهولندي، إلى نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ، رغم أن كل شيء بدا محسوما بين النادي الإسباني ووكالة اللاعب.

ويتواجد وزان، المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، في العاصمة مدريد منذ أربعة أيام لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقده مع الملكي.

سبب توقف مفاوضات ريال مدريد مع عبد الله وزان

لكن، وفقا لتقارير صحيفة "آس"، حدث أمر غير متوقع أدى إلى تعليق الصفقة مؤقتا، فيما تحدثت بعض المصادر عن مشكلة محتملة في الفحوصات الطبية، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.

من جانبها، أوضحت وكالة اللاعب للصحيفة أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتم اتخاذه الخميس، وإذا لم تتم الأمور مع ريال مدريد، فسيتم دراسة بدائل أخرى.

وعند استفسار الصحيفة، أشار ريال مدريد إلى أن انتقال وزان "ليس محسوما بعد" ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.

أرقام عبد الله وزان مع أياكس

ويعتبر وزان، الملقب بـ جوهرة أياكس، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، يتميز بقدراته الفنية العالية، وقدمه اليمنى الساحرة، وقدرته على المراوغة، وصناعة اللعب وإنهاء الهجمات، وسجل الموسم الماضي 29 هدفا وصنع 10 أخرى.

وحاول نادي أياكس حتى اللحظة الأخيرة الحفاظ عليه، لكن أوزان فوجئ بقرار اللاعب الذي رفض التوقيع على عقده الاحترافي الأول مع النادي الهولندي في يناير الماضي بعد بلوغه 16 عامًا، مفضلا دراسة عروض من كبار أوروبا، أبرزهم ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وبرشلونة.

ومع تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما يوم 19 أبريل الماضي، تحرك ريال مدريد سريعا لضمه، إلا أن الأمور وصلت الآن إلى مرحلة غموض غير متوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.