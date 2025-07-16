المدرب المنقذ، محطات في حياة ميمي عبد الرازق بعد وفاته

توفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، وتم نقله على إثرها نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

أعلن النادي المصري أنه سيتم تشييع جنازة الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

تشييع جنازة ميمي عبد الرازق

وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة (بوابة 3 من شارع 23 يوليو)، وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي مع نهاية الموسم الماضي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.

وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.

وعبر عدد من الرياضيين والمشجعين عن حزنهم لفقدان المدرب الراحل، حيث أشادوا جميعًا بمسيرته ووصفوه بأنه مربي أجيال ومدرب يتمتع بأخلاق رفيعة.

محطات في حياة ميمي عبد الرازق

وُلد الكابتن ميمي عبد الرازق في مدينة بورسعيد، وتدرج في صفوف الناشئين بالنادي المصري، حيث كانت انطلاقته الأولى في عالم كرة القدم، بدأ مشواره التدريبي في سن مبكرة، وتولى مسؤولية تدريب عدد من الأندية والمنتخبات.

وكان من أبرز محطاته التدريبية نادي سموحة، الذي حقق معه إنجازات لافتة، كما تولى مهام التدريب في أندية مصرية عدة مثل الداخلية وبتروجيت.

لعب عبد الرازق دورًا محوريًا في تاريخ النادي المصري، حيث قاد الفريق في عدة فترات حرجة، تمكن خلالها من إنقاذه من الهبوط إلى درجات أدنى، كما ساهم في صقل مواهب شابة وتحويلهم إلى نجوم في الملاعب، ما جعله يُعد أحد العلامات البارزة في تاريخ النادي البورسعيدي.

المدرب المنقذ

ويعد الراحل ميمى عبد الرازق المدرب المنقذ فى أكثر من فريق، منها المصرى وسموحة، حيث تولى تدريب المصرى مرة سابقة، ومنصب المدرب العام 3 مرات، بخلاف منصب القائم بأعمال المدير الفنى 4 مرات، وفى سموحة تولى منصب القائم بأعمال المدير الفني 4 مرات أيضًا.

عرف ميمي عبد الرازق بتواضعه ودماثة خلقه، وكان يتمتع بقدرة فريدة على كسب قلوب لاعبيه واحتوائهم نفسيًا، فقد كان لهم بمثابة الأب، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، وهو ما أكسبه محبة واحترام كل من تعامل معه خلال مسيرته الطويلة.

قبل رحيله المفاجئ، كان من المقرر أن يتولى عبد الرازق منصب رئيس لجنة التخطيط الكروي في النادي المصري، حيث بدأ بالفعل عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع خطة تطوير شاملة لقطاع كرة القدم بالنادي، لكن القدر لم يمهله لاستكمال مشروعه.

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