موعد تشييع جنازة وعزاء ميمي عبد الرازق

أعلن النادي المصري أنه سيتم تشييع جنازة الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد.

تشييع جنازة ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء

وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة (بوابة 3 من شارع 23 يوليو)، وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتوفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي منذ قليل إثر وعكة صحية.

المصري ينعى الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية منذ قليل.

والنادي المصري إذ ينعى فقيده الغالي وأحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وفاة ميمي عبد الرازق

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.

وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.

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