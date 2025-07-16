الأربعاء 16 يوليو 2025
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رياضة

وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق

ميمي عبد الرازق،
ميمي عبد الرازق، فيتو

توفي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي منذ قليل إثر وعكة صحية.

 

وفاة ميمي عبد الرازق

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان قد ترأسها في الأيام القليلة الماضية.

وقاد المدرب السابق للمصري صاحب الـ65 عامًا فريقه البورسعيدي لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، ليشارك بها في بطولة الكونفدرالية.

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ميمي عبد الرزاق وفاة ميمي عبد الرزاق المصري

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