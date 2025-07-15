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ثقافة وفنون

في ظهور خاص؛ مشيرة إسماعيل وابنتها ضيفتا معكم منى الشاذلي الخميس

مشيرة إسماعيل؛ فيتو
مشيرة إسماعيل؛ فيتو

في لقاء تليفزيوني خاص، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تذاع مساء يوم الخميس المقبل على قناة ON، وتشاركها اللقاء ابنتها مشيرة على الحجار.

وتستعيد مشيرة إسماعيل خلال الحوار ذكريات بدايتها الفنية والتحاقها بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وتحكي عن مفارقات صنعت مسيرتها، من بينها لقاؤها بالمخرج الكبير حسين كمال الذي شاهدها أثناء أحد عروض الفرقة، وطلب منها الانضمام إلى أول أفلامه السينمائية "البوسطجي"، لتبدأ بذلك مشوارها في السينما.

وتكشف مشيرة عن تفاصيل مشاركتها في مئات الأعمال الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، وتحكي عن العمل مع النجم عادل إمام، وكواليس عرض "الواد سيد الشغال" في الصعيد أثناء فترة نشاط الإرهاب في أسيوط، بالإضافة إلى ذكرياتها في "رأفت الهجان".

 

ابنة مشيرة إسماعيل 

 

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تنضم إليها ابنتها مشيرة على الحجار، التي تروي تفاصيل عن حياتها الشخصية، وعلاقتها بوالدها المطرب الكبير على الحجار

وتحكي الابنة عن سبب ابتعادها عن الفن بناءً على نصيحة والدها خوفًا عليها من صعوبات المجال، في حوار عائلي مليء بالذكريات والإنسانية.

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مشيرة اسماعيل منى الشاذلي معكم منى الشاذلى برنامج معكم منى الشاذلى

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