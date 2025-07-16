الأربعاء 16 يوليو 2025
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رياضة

باختيار الجماهير، كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جديدة في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على جائزة جديدة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو لاعب الموسم في الدوري السعودي 

وأعلنت رابطة دوري روشن أن قائد النصر كريستيانو رونالدو حصد جائزة لاعب الموسم من اختيار الجمهور بعد فوزه بجائزة رجل المباراة 15 مرة خلال الموسم.

ونجح رونالدو في حسم جائزة أفضل هداف في دوري روشن السعودي خلال الموسم المنقضي الذي توج به فريق اتحاد جدة.

وكان رونالدو قد جدد عقده مع النصر السعودي لمدة موسمين إضافيين ليستمر في الدفاع عن العالمي حتى عام 2027.

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