الجمعة 27 يونيو 2025
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رياضة

فينيسيوس جونيور يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ليظهر بأفضل نسخة له خلال مواجهة ريال مدريد الأخيرة في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أنه ما زال أحد أخطر وأبرز اللاعبين في العالم عندما يكون في قمة مستواه.

وقال في تصريحات من المنطقة المختلطة عقب لقاء سالزبورج: "هذه الجائزة هي ثمرة عمل الفريق بأكمله، فهم دائمًا يساعدونني، وكل ما أقدمه يكون بفضلهم. أتمنى أن يكون كل ذلك مقدمة للفوز بلقب جديد مع ريال مدريد والاحتفال به مع الجماهير".

أكد فينيسيوس تمسكه الكامل بالبقاء في صفوف ريال مدريد، قائلًا: "أتمنى الاستمرار هنا لسنوات طويلة، لقد قلت دائمًا إن الملكي هو نادي حياتي. أشعر بسعادة كبيرة مع المدرب والجهاز الفني، وأتمنى أن أكتب تاريخًا كبيرًا هنا".

وأشار إلى أنه مرتبط بعقد حتى عام 2027، مضيفًا: "لدي عامان متبقيان، لكنني أريد أن أواصل اللعب هنا حتى نهاية مسيرتي".

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