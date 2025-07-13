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رياضة

بعد مهدي سليمان، الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

مهدي سليمان، فيتو
مهدي سليمان، فيتو

يستعد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للإعلان عن صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلال الدقائق المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك فيديو ترويجيا استعدادا للإعلان عن صفقة جديدة، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

يعيش نادي الزمالك أجواء حاسمة وساخنة خلال الفترة الحالية، حيث يترقب حسم العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، في ظل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026 الذي يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يكون مختلفا عن الفترة الماضية.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات الزمالك الجديدة 

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الموعد المرتقب للإعلان الرسمي عن صفقات الفريق الجديدة، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن، حيث ضمت ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر، إلى جانب الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

موعد إعلان صفقات الزمالك

وأوضح المصدر أن الإعلان الرسمي عن جميع الصفقات سيتم عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستكشف عن اللاعبين الجدد قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الميركاتو الزملكاوي لا يزال مفتوحا، حيث يجري المدير الرياضي جون إدوارد مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، إلا أن أيًا من هذه الصفقات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

أحمد شريف 
أحمد شريف 

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

 

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