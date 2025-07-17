أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس: إن إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا.

أحداث السويداء في سوريا

وأضاف أردوغان: تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا وموقف الرئيس السوري أحمد الشرع القوي سيسمح للبلاد بالتغلب على هذه الفترة.

وتابع: تركيا لن تسمح بإلحاق الضرر بوحدة أراضي سوريا وتركيبتها متعددة الثقافات ومساع لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عشائر البدو تسيطر على قرى تعارة والدور والدويرة والطيرة في السويداء بسوريا.

ومن جانبها أفادت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الخميس، بأن مقاتلين من بدو سوريا يشنون هجوما جديدا على مقاتلين من الدروز في السويداء.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن هناك حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء بسوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية أن فصائل تابعة للشيخ الدرزي حكمت الهجري أعلنت فرض حظر التجوال في السويداء بعد الانسحاب الكامل لقوات الجيش السوري من المدينة.

انسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت، اليوم الخميس، بانسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بعد أيام من دخولها في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة التي شهدت اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز وقبائل بدوية محلية.

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