بريطانيا: 240 ألف قتيل من الجيش الروسي في حرب أوكرانيا خلال 2025

قال وزير الدفاع البريطاني، اليوم الخميس، إن عدد قتلى الجيش الروسي خلال العام الجاري فقط جراء الحرب في أوكرانيا بلغ 240 ألف قتيل.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى نصل إلى النصر الكامل.

موعد الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تنتظر مقترحات الجانب الأوكراني حول موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس: "بعد استكمال عملية تبادل جثث العسكريين ويأتي هذا الأمر تنفيذا للاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية. سيتعين على روسيا وأوكرانيا عقد جولة المفاوضات الثالثة وبدء مناقشة مشاريع مذكرتي التفاهم بشأن التسوية.. ننتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن موعد الجولة الثالثة".

ولفت بيسكوف إلى أن " الكرملين لا معلومات لديه ما إذا كان رفض كييف الموافقة على جولة جديدة ناتجا عن تحريض غربي".

وأوضح بيسكوف أن موسكو تُجري محادثات مباشرة مع كييف بواسطة واشنطن.

وأعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي تسليم روسيا الجانب الأوكراني جثث أكثر من 1000 من عسكرييه اليوم الخميس، تنفيذا لاتفاقات إسطنبول.

المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

وعقدت روسيا وأوكرانيا، جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل للأسرى، كما سلّمت موسكو جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف. علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات، إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يحدد بعد، رغم تأكيد تركيا وروسيا، مرارا، استعدادهما لعقدها.

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