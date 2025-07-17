فريق بحثي بإعلام القاهرة يتبنى دعم وتنشيط السياحة في مصر

تبنى فريق بحثي من كلية الإعلام جامعة القاهرة العمل على مشروعات بحثية لدعم وتنشيط التسويق السياحي لمصر بالإضافة إلى تقديم مقترح لهوية مصر السياحية.

ونظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، جلسة نقاشية متعمقة تحت رعاية الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة حضرها العديد من الخبراء تمهيدا لنشر الأبحاث دوليا وسعيا لإقرار علامة وطنية لمصر تدعم هوية مصر السياحية، وقامت برئاسة وإدارة الجلسة الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا.

ناقشت الجلسة البحوث والمقترح المشار إليهم وهم ثمرة جهد 16 شهرا لمجموعة من الباحثين المتميزين برئاسة الدكتورة حياة بدر وعضوية كل من الدكتورة ايمان طاهر (باحث منوب)، الدكتورة إيمان سليمان، الدكتورة الاء فوزي، الدكتورة تغريد مجدي، الدكتورة هدى صلاح، الدكتورة هناء حمدي، من قسم العلاقات العامة بالكلية والدكتورة ولاء على (كلية الآثار)، فاطمة فتحي (المدرس المساعد بقسم الصحافة بالكلية).

إعلام القاهرة تساهم في تطوير هوية مصر السياحية

وقالت الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية أنه لايزال هناك مرحلة أخرى من النقاش بعد التعديلات بهدف الخروج بمخرجات تعكس هوية مصر السياحية بصورة رائدة ومشرفة.

كما أوضحت الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات الافريقية أنه من المقرر أن تقوم الدكتورة حياة بدر التي قادت الباحثين من زملائها بالكلية بالإضافة لعضو من كلية الاثار الى هذا الإنتاج المتميز، سوف تعرض هذا العمل خلال منتدى جامعة القاهرة الثاني للابتكار لربط البحث العلمي بالصناعة بعنوان "الابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل: نحو شراكة استراتيجية" بصحبة زملائها الباحثين وذلك برغبة من الدكتور عماد شلبي المشرف العام على إدارة البحوث العلمية بجامعة القاهرة، نظرا لأهمية هذا العمل الذي يعكس هوية مصر الوطنية.

عقدت الجلسة النقاشية بحضور الدكتور عماد شلبي المشرف العام على إدارة البحوث العلمية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق سيد رئيس رابطة علماء الآثار المصرية والأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتور يحيي عبد القادر المستشار السياحي والدكتورة شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إعلام القاهرة والدكتورة هنادي سلطان الرئيس السابق للإدارة المركزية لإعلام القاهرة الكبرى بـالهيئة العامة للاستعلامات، الذين أكدوا بدورهم على جودة الأبحاث وعلي المقترح وأضافوا بعض التعديلات البسيطة سعيا لإنجاز مكتمل ومشرف لمصرنا العظيمة أمام المجتمعات العربية والغربية.

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