شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025/ 2026

تعد كلية الآداب جامعة القاهرة، من أقدم وأعرق كليات الآداب في مصر، كما أنها تتميز بوجود عدد كبير من الأقسام العلمية، في تخصصات متنوعة ومختلفة خاصة في اللغات، لذلك يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها.

وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة مؤخرا، عن شروط الالتحاق بأقسامها للطلاب الجدد المستجدين، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وهو ما نستعرضه في هذه السطور.

شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025

تحتوى كلية الآداب جامعة القاهرة، على 18 قسما هي كالتالي، اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها،الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.

ونستعرض في هذا التقرير شروط الالتحاق بكل قسم من هذه الأقسام.

شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة

يقبل القسم عدد 150 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع كلي على النحو التالي:

(120) طالبًا، " المستجدون ثانوية عامة 2025 + الشهادات المعادلة + الطلاب الوافدون - - الطلاب الباقون للإعادة والمحولون من كليات أخرى ومن الأقسام الداخلية بالكلية (30) طالبًا.

لا يقبل القسم المؤهلات العليا.

شروط الالتحاق بقسم اللغات الشرقية بآداب القاهرة

شعبة اللغة العبرية: تقبل 200 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات).

شعبة اللغة الفارسية: تقبل 200 طالب من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات).

شعبة اللغة التركية: تقبل 50 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات).

شعبة اللغة الأردية: تقبل 50 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات)

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة

أولًا الثانوية العامة عام 2025: يقبل القسم 300 طالبًا.

على أن يكون الطالب حاصلًا على (44 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية.

على أن يكون الطالب حاصلًا على (60 درجة) في مادة اللغة العربية.

اجتياز الطالب الامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية.

مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها.

على أن يكون الطالب حاصلًا على (44 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية. على أن يكون الطالب حاصلًا على (60 درجة) في مادة اللغة العربية. اجتياز الطالب الامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية. مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها. ثانيًا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية

الثانوية الإنجليزية بحد أدنى (B).

الدبلومة الأمريكية بحد أدنى (B).

ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية.

الثانوية الإنجليزية بحد أدنى (B). الدبلومة الأمريكية بحد أدنى (B). ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية. ثالثًا: بالنسبة للطلبة المحولين:

على ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 25 طالبًا فقط.

يقبل الطلاب الباقين المحولين من الأقسام الداخلية 25 طالبًا فقط.

اجتياز امتحان القبول التحريري.

على ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 25 طالبًا فقط. يقبل الطلاب الباقين المحولين من الأقسام الداخلية 25 طالبًا فقط. اجتياز امتحان القبول التحريري. رابعًا: بالنسبة للطلاب الوافدين:

أن يكون الطالب حاصلًا على 85% في مادة اللغة الإنجليزية (مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى).

إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب - جامعة القاهرة انتظام.

اجتياز امتحان القبول التحريري.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

يقبل القسم (50) طالبًا بالشروط التالية:

1- على ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%.

2- أن يكون الطالب من خريجي المدارس الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية والتجريبية الحكومية.

3- اجتياز اختبار تحريري B1.

4- بالنسبة للطلاب الوافدين يتم قبول أعلى 10 طلاب من المتقدمين.

5- تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة 2024-2025 بنفس شروط الالتحاق.

6- لا يقبل القسم الباقون للإعادة المحولون من الأقسام الأخرى.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الألمانية بآداب القاهرة

أولًا: - يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا الدولية من المدراس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها ويتم اعفاء هؤلاء الطلاب من امتحان القبول.

ثانيا: يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول التحريري بعد استيفاء الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على 80% على الأقل في اختبار اللغة الألمانية في الثانوية العامة.

-2- أن يكون المتقدم حاصلا على 80% على الأقل في مجموع اللغات الثلاث في الثانوية العامة.

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على 80% على الأقل في اختبار اللغة الألمانية في الثانوية العامة. -2- أن يكون المتقدم حاصلا على 80% على الأقل في مجموع اللغات الثلاث في الثانوية العامة. ثالثا: - يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة من المتقدمين وبحد أقصي خمسة وثلاثين (35) طالبًا.

شروط الالتحاق بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بآداب القاهرة

يقبل القسم عدد 150 طالبا من الحاصلين علي أعلى ( مجموع كلي + درجات اللغة الإنجليزية ) معا.

لا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الأخرى

لا يقبل أي تحويلات من كليات أخرى.

شروط الالتحاق بقسم اللغة اليونانية الحديثة بآداب القاهرة

يقبل القسم 60 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي ومجموع اللغات الثلاث.

لا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الداخلية أو كليات أخري بعد اكتمال العدد

لا يقبل القسم حالات خاصة.

شروط الالتحاق بقسم اللغة اليابانية بآداب القاهرة

يقبل القسم 25 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري ( المجموع الكلي + مجموع اللغات )

قبول عدد من الطلاب الوافدين إن وجدوا طبقا للوائح المعمول بها داخل كلية الآداب.

يقبل القسم عددًا لا يتجاوز 5% من الطلاب المحولين وطلاب المعادلات من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة هذا العام فقط، على أن تكون اللغات هي اللغة العربية واللغة الانجليزية دون غيرهما كشرط أساسي.

الحد الأقصى للمقبولين لا يتجاوز 30 طالبًا. لا يقبل القسم الطلاب المحولين من أقسام أخرى.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة

1- يقبل القسم 50 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري ( المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث ). ( 40

طالبًا مستجدًا + 5 طلاب معادلات + 5 طلاب من الوافدون)

2 القسم لا يقبل الباقين للإعادة محولين من كليات أخرى أو أقسام داخلية.

3- في جميع الحالات يجب أن يستوفي المتقدم شروط القسم.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية بآداب القاهرة

يقبل القسم 50 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري ( المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث ).

لا يقبل القسم المحولين من الأقسام الداخلية الباقين للإعادة.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإيطالية بآداب القاهرة

يقبل القسم 48 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث ) (40) طالبا مستجدا - معادلات وافدون 4 طلاب من المحولين من كليات أخرى + 4 طلاب محولون من الأقسام الداخلية)

شروط الالتحاق بقسم اللغة الروسية بآداب القاهرة

يقبل القسم 40 طالبًا من الطلاب الجدد الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث.

شروط الالتحاق بقسم التاريخ بآداب القاهرة

يقبل القسم 400 طالب من الحاصلين علي أعلي مجموع كلي.

يقبل القسم 20 طالبا من المحولين من كليات أخرى.

يقبل القسم 20 طالبا من المحولين من الأقسام الداخلية.

شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا بآداب القاهرة

يقبل القسم 450 طالبًا من أعلى المتقدمين في المجموع الكلي (مستجدون + معادلات - وافدون )

25 طالبًا من الطلاب المستجدين المحولين من كليات أخري.

25 طالبًا من الطلاب الباقين المحولين من الأقسام الداخلية.

شروط الالتحاق بقسم الفلسفة بآداب القاهرة

يقبل القسم عدد 200 طالب وفقًا لأعلى مجموع كلي (الثانوية العامة 2025 + معادلات + وافدون).

(20) طالبًا من المستجدين من كليات أخرى.

شروط الالتحاق بقسم علم النفس بآداب القاهرة

1- يقبل القسم أعلى (70) طالبًا من المستجدين بشرط اجتياز امتحان تحريري للطلاب المتقدمين، كما تعقد اختبارات ومقاييس نفسية للتحقق من الصحة النفسية للطلاب الملتحقين بالقسم.

2- يقبل القسم 5 من طلاب الشهادات المعادلة.

3- يقبل القسم 5 الطلاب من المحولون من الأقسام الداخلية.

4- يقبل القسم 5 من الطلاب المحولين من خارج الكلية.

5- لا يقبل القسم طلاب الدمج من مختلف الإعاقات.

شروط الالتحاق بقسم علم الاجتماع بآداب القاهرة

يقبل القسم (100) طالب وفقًا لأعلى مجموع كلي من الشعبتين العلمية والأدبية.

لا يقبل القسم المحولين والراسبين من الأقسام أو الكليات الأخرى.

يقبل القسم 10 طلاب من الوافدين الراغبين في الالتحاق بالقسم.

يقبل القسم 5 طلاب من المستجدين المحولين من كليات أخرى بالإضافة إلى 5 طلاب معادلات.

شروط الالتحاق بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بآداب القاهرة

1- يقبل القسم 100 طالب من الشعبيتين (العلمية والأدبية) أعلى مجموع اعتباري.

2- يقبل القسم المستجدين المحولين من كليات أخرى 50 طالبًا.

3- يقبل القسم الباقين المحولين من أقسام داخلية 50 طالبًا.

4- يقبل القسم الطلاب الوافدين والمعادلات والمحولين من الكليات الأخرى والأقسام الداخلية بالكلية.

5- لا يقبل القسم طلابًا من ذوي الهمم.

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