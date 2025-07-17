تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، بلاغًا من المواطنة نحمده إبراهيم أحمد سالم، يفيد بوجود فتاة بلا مأوى تُدعى شيماء حمدي عبد الرحمن، بمنطقة منشية النور بمدينة بنها.

التضامن الاجتماعي يتدخل لإنقاذ فتاة بلا مأوى ببنها

وبناءً على توجيهات مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، تم على الفور الدفع بفريق التدخل السريع بقيادة أمير عبد السلام سليمان، رئيس الفريق، للتعامل مع البلاغ.

وعند وصول الفريق إلى منزل مقدمة البلاغ، أفادت السيدة بأن الفتاة هربت بعد تناولها عقارًا لعلاج الحساسية، وأنها لاحظت عليها آثارًا تُشير إلى تعاطي مواد مخدرة. وأضافت أنها لا تعرف شيئًا عن الفتاة، وأنها غادرت المنزل فجأة.

وأوضحت مقدمة البلاغ أنها تعمل على "فاترينة طعام" في الشارع، وفوجئت بفتاة تبلغ من العمر نحو 15 عامًا تطلب منها طعامًا لأنها جائعة ولا تمتلك المال. وأشارت إلى أنها قامت بإعداد الطعام لها، ولاحظت نومها المفاجئ، فاضطرت للاعتناء بها وتنظيفها، قبل أن تبادر بإبلاغ الجهات المختصة حرصًا على سلامتها وتسليمها إلى أسرتها أو إحدى دور الرعاية.

وأضافت السيدة باكية: "أناشد أسرة الفتاة بالبحث عنها ورعايتها، علمت من حديثها أنها من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية. وأوجه مناشدتي لكل أم وأب أن يحرصوا على أولادهم، لأن الشارع قاسٍ ولا يرحم. أنا حاولت إنقاذها، ويمكن ربنا يستجيب لدعائي ويجعل ده سبب يرجعلي ابني اللي مختفي بقاله 10 سنين، واللي أبوه مات من الحزن عليه."

كما كشفت السيدة عن معاناتها الشخصية قائلة: "أنا ست عندي أكتر من 65 سنة، وعايشة في ظروف صعبة، ومهددة بالطرد من سكني، لكن قلبي دايمًا مع الغلابة والمحتاجين. كل ما أساعد حد بحس إن ده يمكن يكون طريق ربنا لرجوع ابني، أو حتى يهون عليَّ غيابه. والله أنا بدور عليه ليل نهار، وكل بنت تايهة بحس فيها ريحته."

وأكدت في ختام حديثها: «إحنا عندنا ولايه، ومش هانسيب بنت مرمية في الشارع».

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