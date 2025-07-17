بن غفير: أدعو نتنياهو إلى إصدار التعليمات لاحتلال غزة وتشجيع الهجرة والاستيطان

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، “أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان”.

وزعم بن غفير: الانسحاب من محور موراج خطأ جسيم وأدعو نتنياهو إلى التراجع عنه.

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إن المجلس الوزاري بهيئته المصغرة سيجتمع اليوم لبحث آخر تطورات محادثات الصفقة.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون: تل أبيب قدمت للوسطاء اليوم خرائط محدثة تظهر انسحابا واسعا لـ جيش الاحتلال من محور موراج.

وأكد المسئولون الإسرائيليون، أن الديناميكية في محادثات الدوحة إيجابية ولا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الأطراف.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس وافقت على الخريطة الجديدة التي عرضتها إسرائيل في الدوحة، التي سينسحب بموجبها الجيش من محور موراج بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح

ووفقا لخريطة الانسحاب الإسرائيلية، ستبقى القوات الإسرائيلية بعمق 1.2 كيلومتر شمال محور فيلادلفيا، و1.1 كيلومتر في شمال وشرق غزة.

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