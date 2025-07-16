بحضور الحضري، حماس وجدية في مران منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم (صور)

منتخب الناشئين، خاض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الثلاثاء، تدريباته اليومية بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لنهائيات كأس العالم بقطر تحت قيادة الكابتن أحمد الكأس وجهازه الفني.

وشهد مران منتخب الناشئين حماسًا شديدًا بين جميع اللاعبين من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، سعيًا لحجز مكان في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة كاس العالم بقطر.

حضر مران منتخب الشباب عصام الحضري المشرف على مدربي حراس المرمى في المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.

منتخب قطر يطلب مواجهة منتخب مصر قبل المونديال

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عرضًا من نظيره القطري، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر أكتوبر المقبل، في ختام تحضيرات المنتخبين للمشاركة في البطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

قطر تتكفل باستضافة منتخب مصر

وكشف مصدر موثوق في اتحاد الكرة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم تكفل باستضافة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في معسكر مغلق بالعاصمة القطرية الدوحة، يتضمن خوض الفراعنة مباراة ودية أمام نظيره المنتخب القطري، ومباراة ودية أخرى مع أحد المنتخبات المشاركة في مونديال الناشئين يتم تحديده بالتنسيق مع الجانب القطري في وقت لاحق.

معسكر قطر الأخير في برنامج إعداد الفراعنة

أوضح المصدر لفيتو، أن معسكر منتخب الناشئين في قطر، سيكون خلال أكتوبر المقبل، وسيكون المحطة الأخيرة في استعدادات الفراعنة الصغار للمونديال، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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