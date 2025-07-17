هيئة الدفاع تطالب بلجنة طبية مستقلة وتحقيق محايد في مقتل البرلماني عبدالحميد الشيخ

أصدرت هيئة الدفاع في قضية مقتل البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، بيانا تضمن عدة مطالب قانونية في ضوء ما اعتبرته "الملابسات الغامضة التي أحاطت بواقعة مقتل النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، وما شاب الواقعة من تناقضات في التصريحات والمعلومات الأولية، وفي ضوء تسارع الإجراءات في اليومين الماضيين، وفي ضوء تسريبات محلية تشير إلى اتجاه الإعلان عن تبني وجهة النظر الأولى والتي يتم تسويقها منذ وقوع الحادث.

وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

تضمنت المطالب ضرورة إصدار التقرير الطبي النهائي بواسطة لجنة ثلاثية من كبار أساتذة الطب الشرعي، على أن تكون مستقلة تمامًا، وتضم أطباء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لضمان الوصول إلى حقيقة الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات أو روايات محلية تم تسويقها.



كما طالبت الهيئة بضرورة أن تجرى أعمال البحث والتحري في القضية بواسطة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المعنية فنيًا ومهنيًا بكشف الجرائم ذات الطابع الجنائي الخطير، خاصة تلك التي تثير اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، بما يضمن حياد التحقيق وموضوعيته، ويدرأ أي شبهة حول محاولات طمس الأدلة أو حرف مسار التحقيق.



وأوضحت الهيئة أنها تجدد التأكيد على تمسكها بكافة الحقوق القانونية، معلنة أنها سنتقدم بمذكرة هامة وشاملة إلى النيابة المختصة يوم الأحد القادم، تتضمن عددًا من المطالب القانونية والإجراءات المستحقة التي يتوجب اتخاذها فورًا لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.



واختتمت البيان بالقول: "إننا نؤمن أن القصاص العادل هو حق للفقيد، وواجب على الدولة، كما أنه الطريق الوحيد للحفاظ علي ثقة المواطنين في العدالة، ورد اعتبار رجل خدم وطنه بإخلاص في مهنته الإنسانية كنائب وطبيب".

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