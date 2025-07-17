الخميس 17 يوليو 2025
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رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية

تصحيح أوراق إجابة
تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية،فيتو

أجرى الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، جولة تفقدية لمراكز تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية، بمقر مراكز تصحيح العلوم الثقافية والشرعية والعربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لسير أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية.

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متابعة جولة تفقدية لمراكز تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية

وخلال الجولة، تابع انتظام العمل داخل حجرات التصحيح، مؤكدًا أن الأعمال تسير بانضباط والتزام، وبدون أي معوقات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على أعمال التصحيح والمراجعة.

وقد تم اليوم الانتهاء من تصحيح المواد الثقافية بالكامل، ومن المقرر أن تُستكمل أعمال التصحيح غدًا الجمعة للمواد الشرعية والعربية، ليتم بذلك الانتهاء الكامل من عملية التصحيح داخل المنطقة.

رافق رئيس القليوبية الأزهرية، خلال الجولة كل من رئيس مركز تصحيح المواد الثقافية، وموفد الكنترول العام، والمكلفين بالمتابعة من إدارة المنطقة، كما تابع العمل داخل مركز تصحيح المواد الشرعية برفقة رئيس المركز وموفد الكنترول العام.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية الدقة الكاملة في جميع مراحل التصحيح، بداية من تقدير الدرجات، مرورًا بالمراجعة العددية والفنية والقانونية، وانتهاءً بالمراجعة النهائية، تنفيذًا للتعليمات وتطبيقًا للوائح، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

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