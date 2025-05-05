الرئيس الروسي: موسكو تحتل المرتبة الثانية بعد نيويورك في حجم الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن موسكو احتلت المرتبة الثانية بعد نيويورك من حيث حجم الاقتصاد، وهذا الأمر يعد أساسا للتعامل مع القضايا الاجتماعية.

بوتين: موسكو تحتل المرتبة الثانية بعد نيويورك بحجم الاقتصاد

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال استماعه لتقرير عمدة موسكو سيرغي سوبيانين حول أداء العاصمة الروسية في الفترة الماضية.

وأضاف بوتين: "حقيقة أن موسكو احتلت المرتبة الثانية بين أكبر مدن العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية بعد نيويورك تشكل أساسا لحل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والعيادات والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وما إلى ذلك".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مساهمة موسكو في اقتصاد البلاد كبيرة، إذ تزيد عن 20%، مشددا على أن العاصمة الروسية تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر ثلاثة اقتصادات مدن في العالم.

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