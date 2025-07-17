إدارة الشئون البيئية بالإسماعيلية تنظم جولة توعوية بسوق السمك النموذجي (صور)

نظمت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، جولة توعوية ميدانية بسوق السمك بمدينة الإسماعيلية، استهدفت دعم التجار بالمعلومات والممارسات البيئية السليمة.

توجيهات بمنع صيد الأسماك الصغيرة

وخلال الجولة، تم رفع وعي البائعين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والبيئة المحيطة، والتأكيد على أن الممارسات اليومية البسيطة تساهم في بناء نظام بيئي صحي ومستدام، هذا إلى جانب توعيتهم بالامتناع عن صيد أو بيع الأسماك صغيرة الحجم؛ للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الثروة السمكية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ترشيد استخدام المياه

وترشيد استخدام المياه وتقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، واستبداله بحقائب صديقة للبيئة، بجانب فصل المخلفات العضوية (مثل بقايا الأسماك) عن المياه المستخدمة، وجمعها في أوعية مخصصة لتسهيل التخلص الآمن منها، وتجنب تصريفها في شبكات الصرف الصحي.

تشديدات على غسل وتنظيف طاولات بيع الأسماك

وأثناء الجولة، تم التأكيد على ضرورة غسل الطاولات وأماكن تجهيز السمك قبل وبعد الاستخدام، وتجفيف الأرض من مياه التنظيف لتفادي التلوث والانزلاق.

وأهمية تخزين الأسماك بطريقة صحية باستخدام ثلج نظيف، وحمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توزيع مطويات إرشادية على التجار

وفي ختام الجولة، تم توزيع مطويات إرشادية شاملة للتجار، تحتوي على أبرز التوصيات البيئية التي تضمن الحفاظ على النظافة العامة، وتحقيق بيئة سوق صحية وآمنة ومستدامة.

وأكدت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية أن "حماية البيئة مسئولية جماعية لا تقتصر على جهة أو فئة بعينها، بل تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين."

وأضافت أن “تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال نشر التوعية، وتطبيق السلوكيات البيئية السليمة بشكل يومي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل أسواق الغذاء”.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضحت أن الجولة تأتي ضمن جهود إدارة البيئة لتنفيذ بنود البروتوكول البيئي المعتمد بالمحافظة، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة بمدينة الإسماعيلية، عبر نشر الوعي البيئي بشكل مستمر لدى كافة شرائح المجتمع.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة نشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي، وضمن مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد".

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