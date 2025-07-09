الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع سير العمل داخل المقر المؤقت للديوان العام

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال المتابعة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، بهدف متابعة سير العمل داخل الإدارات المختلفة والتأكد من انتظام الأداء الإداري والخدمي.

مشاركة قيادات تنفيذية في الجولة

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، حيث شملت الجولة عددا من الإدارات والمكاتب الحيوية داخل المقر.

 

جولة المحافظ داخل المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، بهدف متابعة سير العمل 
جولة المحافظ داخل المقر المؤقت لديوان عام المحافظة، بهدف متابعة سير العمل 

متابعة منظومة خدمة المواطنين

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطلع على آليات استقبال الطلبات والشكاوى، ووجه بضرورة التيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، مشددًا على أهمية جودة الخدمات المقدمة.

متابعة أعمال لجنة تقنين أراضي الدولة

كما تابع المحافظ خطة عمل لجنة تقنين أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سرعة البت في الملفات وتحقيق أقصى درجات الشفافية والإنجاز.

إشادة بأداء العاملين ودعوة لمزيد من الجهد

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي بالجهود التي يبذلها العاملون في الديوان العام، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات على مستوى المحافظة هو نتاج للعمل الجاد والمخلص، داعيًا إلى الاستمرار في تقديم أداء متميز لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.  

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