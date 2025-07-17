محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لصديقه 30 يوليو

حددت محكمة جنايات القاهرة 30 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر بسبب خلافات مالية وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم شرطة الأميرية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات حيازة سلاح أبيض سكين بدون مسوغ قانوني، وبدون ترخيص والشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له.

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين بدائرة القسم وسقوط أحدهما مصابا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



مشاجرة نشبت بين عاطلين

وبالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات مالية بينهما تعدى فيها كل منهما على الآخر بالسباب، ثم تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي ومشاجرة أقدم فيها المتهم على إخراج سلاح أبيض سكين من بين طيات ملابسه وطعن به المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم أصاب المجني عليه بطعنة في الوجه أدت إلى إحداث عاهة مستديمة له عبارة عن عجز بالفك بنسبة 5%، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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