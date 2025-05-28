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حوادث

حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل نجل عمه بحدائق القبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة حدائق القبة بحبس عاطل بتهمة التعدي على نجل عمه بالضرب بسلاح أبيض والشروع في قتله بسبب خلافات عائلية بينهما في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية  كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من شهر مايو الجاري، تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من نجل شقيق الشخص القائم بالنشر، يفيد بتعرضه للاعتداء من قِبل أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة بالجسم

وباستكمال التحريات، تبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين المشكو في حقه ونجل عم القائم بالنشر.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية بحق المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة حدائق القبة منطقة حدائق القبة القاهرة النيابة العامة

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