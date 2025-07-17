وصلنا لفين؟!

عرفته منذ سنوات ليست بالقليلة..عهدته إنسانًا محترمًا شديد الرقي.. له من دماثة الخلق نصيب كبير.. كان ضيفًا كريمًا مكرمًا على برامجي الرمضانية، ورغم جرأة أسئلتي إلا إنها لم تسبب أي اختلاف بيننا فطالما اعتبرني أختًا صغرى، ودائما ما يقول لي ذلك في كل لقاء أو مكالمة هاتفية، وأنا ايضًا أكن له كل مودة وتقدير، وربما نقطة الاختلاف الوحيدة وليس الخلاف بيننا هي في انتمائنا الكروي.

لم أسمع منه كلمة تعليق واحدة على كوني إمرأة محجبة.. إنه الصديق والأخ الدكتور مدحت العدل، وللحقيقة كل من سعدت بمقابلتهم من آل العدل.



ولكن بالتأكيد لفت نظري ما قاله من تصريحات في الأيام الأخيرة عن حفيدة السيدة أم كلثوم والحجاب، وأظنه لم يكن يقصد الحجاب وإنما كان يقصد في رأيي من يحرمون الفن في المطلق بعد ارتدائهن الحجاب، وانطلاقًا من مبدأ الحرية الشخصية المطلقة في إبداء الرأي فهذا حقه وحقهن على السواء شريطة عدم التجريح أو التجاوز.



وفي البداية علينا أن نفرق بين الحجاب والخمار أي غطاء الرأس، فالحجاب بمعنى الستار لم يفرض إلا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخمار فهو غطاء الرأس للمرأة والذي لم يمنعها من ممارسة دورها الحياتي بكل تفاصيله.



لن أتحدث هنا عن كون الحجاب بمعنى غطاء الرأس وليس الستار فرضًا من عدمه، رغم إيماني المؤكد بذلك، ورفضي التام لما قاله أحدهم من أنه ليس فرضًا وإنما هو فقط شرطًا من شروط صحة الصلاة، مستندًا كعادته للشاذ من أقوال الفقهاء في أغلب الأحيان.



ولكني سأتحدث عن مبدأ هام علينا أن نجعله أسلوب حياة، وأحد مناهجها المهمة والأساسية ألا وهو الحرية الشخصية ومساحتها عند كل منا، والتي لا يجب ولا يجوز تخطيها إلى حريات الآخرين، أنا حرة في حجابي دون التقليل من قيمة الفنون الراقية الهادفة، وأنت حر في انتمائك له واحترامك لكل ما تقدمه هذه الفنون دون تجريح أو استهانة.. على كل منا احترام معتقدات الآخر وما يؤمن به من مبادئ وأفكار.



ولدينا في الوسط الفني نماذج لها في قلوب الناس مساحة ود واحترام سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجه قبل وبعد ارتدائهن الحجاب، الرائعة الهادئة الباسمة شادية، والجميلة الراقية صاحبة الموهبة الجباره بشهادة أهل الفن أنفسهم عبلة كامل، والرائعة سهير البابلي، كل منهن ارتدت الحجاب وابتعدت عن الساحة الفنية..

ومنهن من لم تبتعد كالفنانة الكبيرة هدى سلطان، والفنانة عفاف شعيب، وكل منهن تحترم مشوارها الفني، وكذلك حجابهن ولم يضعن أبدا حجابهن في مواجهة معه.. وفي ظني أننا عندما نضع الحجاب في مواجهة الفن هو الخطأ الأكبر..



الأمر في النهاية اختيار شخصي بحت أنا امرأة محجبة أحترم حجابي وأعتز به وأرفض أي تجاوز في حقه لإيماني الشديد بأنه -وكما أمرني ربي- ليس حجابًا للعقل الذي عليه التدبر والتفكر والتأمل.

لم يمنعني حجابي من قراءة الرواية واستعذاب الشعر وسماع الموسيقى ومشاهدة الدراما الراقية التي لا تخدش أذني بلفظ خارج وجارح، ولا عيني بمشهد مسيء وأخشى أن يراه أولادي.



الأمر في النهاية وكما قلت وأؤكد دائما حرية شخصية.. أنا حرة في ارتداء الحجاب وأنت أيضا حر أيضا في ما تقدمه من فن، ولكن شريطة ألا تعتبر في المطلق حجابي هو من يعطل مسيرة الفن ويعيدها خطوات إلى الخلف.

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