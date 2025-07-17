الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن ينتقلان إلى موقع حريق أرض الكلية بالخانكة (صور)

محافظ القليوبية ومدير
محافظ القليوبية ومدير الأمن في حريق الخانكة، فيتو

 تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق نشب في أراضٍ زراعية ونخيل بأرض الكلية في قرية القلج، التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان أعمال السيطرة على حريق بأرض الكلية في قرية القلج بالخانكة

ودفعت قوات الحماية المدنية  تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو المنشآت.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية، تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة،فيتو 
محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة،فيتو 

محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة 

محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة،فيتو 
محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة، فيتو 
محافظ القليوبية ومدير الامن في حريق الخانكة،فيتو 
محافظ القليوبية ومدير الأمن في حريق الخانكة، فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليو اللواء عبد الفتاح القصاص

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