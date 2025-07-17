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ورشة عمل عن المتابعة الإلكترونية لمؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة العمل بعنوان المتابعة الإلكترونية لمؤشرات الأداء بالجامعة، والتي نظمتها الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها .

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ورشة عمل بجامعة بنها

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي مليحي عميد كلية التجارة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي للجامعة، وأعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي بكليات وإدارات الجامعة.

وخلال الورشة أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بكليات الجامعة للمساهمة في تحسين التصنيف الدولي للجامعة وتطوير الأداء واعتماد الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووضع خطط لتحسين وتطوير الأداء والخروج بمؤشرات ونسب واقعية منضبطة تسهم في اتخاذ قرارات لتطوير الأداء.

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالدور الذي تقوم به الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي ودور الفريق المسئول عن تطوير برنامج أداء، بالإضافة إلى فرق التخطيط الاستراتيجي للكليات والإدارات في إدخال إنجازات المؤسسات المختلفة على برنامج أداء وفقا للمؤشرات المتاحة على نظام أداء.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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