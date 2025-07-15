المقاولون يعلن ضم صفقة جديدة قبل الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم اللاعب محمود أبو جودة قادما من فريق حرس الحدود حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أبو جودة الذي يلعب في مركز رأس الحربة، على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ويعد أبو جودة ثاني صفقات الفريق بعد ضم الظهير الأيمن أحمد مجدي كهربا.

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